Надо доделать форму на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок185 просмотров

Здравствуйте, нужно доделать форму отправки заказа на email и сайт.

Нужно сделать чтобы отправлялся способ доставки.

Сама форма выбор доставки уже есть на сайте, нужно чтобы выбор отправлялся на почту и в админку.

11 лет назад
Alexandr1975
Александр 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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