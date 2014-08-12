Здравствуйте, Нужно сделать кое какие доработки по партнерке сайта i-cryptex(dot)com Партнерка работает, платежи принимаются, нужно заменить существующего мерчанта(прием платежей) на нового и сделать доработки: 1. Архивация таблиц в месяцы, а ...
Модуль обмена данными Битрикс <-> OpenCart
Цель модуля: реализация партнерской программы в своем интернет-магазине от компании-вендора.
Наш магазин реализован на Битрикс малый бизнес. Магазин компании-вендора реализован на бесплатной CMS OpenCart
Сам процесс обработки заказа выглядит таким образом:
1. Из OpenCart в битрикс импортируется вся номенклатура с сохранением исходных артикулов
2. Пользователи сами регистрируются на нашем сайте и сами делают заказы на битриксе
3. Автоматическая передача заказа в CMS вендора
4. Ручная обработка заказа в 1С вендора. Структура заказа в процессе телефонного общения с покупателем может быть изменена.
5. Ручная простановка статусов заказа в CMS вендора
6. Автоматический импорт статусов заказа (принято/обработано/отказано и тп) с CMS вендора
Необходимо настроить в автоматическом режиме следующие виды обмена:
1. Импорт номенклатуры из YML файла
2. Экспорт заказов на сайт вендора
3. Импорт статусов заказов с сайта вендора
Весь обмен реализуется путем web-сервисов. Все заказы из Битрикса будут идти к вендору под единым user_id, а меняться будет только контактная информация.
Нужны коннекторы для Bitrix и для Opencart
Проект чувствителен к стоимости разработки, сроки некритичны. Предлагайте свои условия
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