Модуль обмена данными Битрикс <-> OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Цель модуля: реализация партнерской программы в своем интернет-магазине от компании-вендора.

Наш магазин реализован на Битрикс малый бизнес. Магазин компании-вендора реализован на бесплатной CMS OpenCart

Сам процесс обработки заказа выглядит таким образом:

1. Из OpenCart в битрикс импортируется вся номенклатура с сохранением исходных артикулов

2. Пользователи сами регистрируются на нашем сайте и сами делают заказы на битриксе

3. Автоматическая передача заказа в CMS вендора

4. Ручная обработка заказа в 1С вендора. Структура заказа в процессе телефонного общения с покупателем может быть изменена.

5. Ручная простановка статусов заказа в CMS вендора

6. Автоматический импорт статусов заказа (принято/обработано/отказано и тп) с CMS вендора

Необходимо настроить в автоматическом режиме следующие виды обмена:

1. Импорт номенклатуры из YML файла

2. Экспорт заказов на сайт вендора

3. Импорт статусов заказов с сайта вендора

Весь обмен реализуется путем web-сервисов. Все заказы из Битрикса будут идти к вендору под единым user_id, а меняться будет только контактная информация.

Нужны коннекторы для Bitrix и для Opencart

Проект чувствителен к стоимости разработки, сроки некритичны. Предлагайте свои условия

Opencart
11 лет назад
kickstart
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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