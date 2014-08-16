JS код

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки167 просмотров

Разыскивается грамотный js кодер, задача: на готовую верстку (одностраничник) описать пару фич и валидатор к форме.

Что бы Вы понимали задача именно написать код, а не прикрутить готовый плагин.

Дедлайн 2-3 часа оплата дог.

JavaScript
11 лет назад
drupalhook
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Блестяще!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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