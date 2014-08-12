Срочная доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки174 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется срочно доработать сайт (ЦМС Диафан)

А именно:

-Каталог продукции

-Обратный звонок

-Форма заявки на получение прайса

-Форма обратной связи

-Поиск

-Генерация sitemap.xml

-Страницы ошибок (404, 403...) без оформления

Кого заинтересовало просьба отписываться в проект.

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11 лет назад
BratchikovKA
Константин 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров