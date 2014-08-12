Всем привет, залез я тут посмотреть, что происходит с VPS, оказалось, что несмотря на файловое кеширование, основной Django-сайт выдаёт какие-то конские запросы к базе данных, отчего всё ворочается с большим трудом — задержки в ответе, а ...
Нужен скрипт которы сам будет создавать объявления
Скорее всего разумно будет сделать частозапускаемый кроном скрипт, который постепенно будет под те "фирмы", под которые он ещё не создал объявления, создавать кампании (если надо) и объявления.
А "видеть"... Ну, если надо какую-то прям систему мониторинга, то это будут другие сроки/деньги, а так – объявления в директе видно, плюс какая-то простая страничка с общей информацией сколько уже, сколько ещё, ну и ошибки какие-то явно будут (всегда бывают), которые предвидеть сложно (может, какие-то символы в описании вдруг не возьмёт директ или ещё что) – будет список фирм небольшой, которые надо будет вам руками завести.
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