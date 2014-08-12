Нужен скрипт которы сам будет создавать объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Скорее всего разумно будет сделать частозапускаемый кроном скрипт, который постепенно будет под те "фирмы", под которые он ещё не создал объявления, создавать кампании (если надо) и объявления.

А "видеть"... Ну, если надо какую-то прям систему мониторинга, то это будут другие сроки/деньги, а так – объявления в директе видно, плюс какая-то простая страничка с общей информацией сколько уже, сколько ещё, ну и ошибки какие-то явно будут (всегда бывают), которые предвидеть сложно (может, какие-то символы в описании вдруг не возьмёт директ или ещё что) – будет список фирм небольшой, которые надо будет вам руками завести.

11 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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