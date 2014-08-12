Настроить htaccess

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки160 просмотров

Нужно настроить htaccess. Т.к. при переходе из определенных категорий в товар он формирует не верный урл.

На информационных страниц не работает нужный редирект.

11 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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