Здравствуйте! Необходимо сверстать (4 макета+4 вида всплывающих окон), натянуть на MODx сайт (интернет-магазин) и опубликовать на поддомене. ТЗ есть. Сроки критичны, обсуждаем варианты. Оплата по факту сдачи проекта (сумма обсуждается).
Требуется доработать функционал сайта
Доработать функционал авторизации сайта на Django, бэкенд
Требуется доработать функционал авторизации через соц. сети на сайте:
Затем, накатить изменения на master.
Функционал практически доделан, но текущий фрилансер ушёл из проекта по личным причинам.
Все доступы к ТЗ, репозиторию и серверу для ознакомления предоставлю после предварительного собеседования.
Среда разработки:
Django/Python
Apache, VPS Ubuntu
Репозиторий: Bitbucket
ТЗ и задачи: Jira
Обязательно системное мышление, умение работать с репозиторием, документирование кода.
Позитивность, открытость, работа в команде (удалённо).
Обязательно: Skype, свободное время, возможность работы по выходным будет большим плюсом.
На первом этапе понадобится много обсуждений, а может и не много — всё зависит от сообразительности исполнителя.
Возможно, понадобятся небольшие навыки в вёрстке и javascript, на случай, если потребуется подверстать модальные окна или системные сообщения, но это не обязательное требование.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужны технологичные скрипты попандера, попапа и кликандера. Чтобы отрабатывали во всех браузерах, не резались адблоками, и не сильно гневали поисковики. С настройками параметров сработки. Разумеется, человек, предлагающий скрипты, должен хорошо разбираться в js. Оплата достойная. ...Закрыт11 лет назад
Знание yii, zend, smarty, php, работа с mysql, знакомство с движками дле, водрпресс Работа с понедельника по пятницу. Адекватность и профессионализм, постоянный онлайн в скайпе Пишите пожелания по зпВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать комплекс работ по сайту http://bit.ly/1kyeS6c, а именно: 1. Перенести сайт (структура, контент, ссылки, урлы) с Жумлы 1.5 на Wordpress, шаблон – любой, который подходит для новостного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. На этапе выбора варианта доставки в оформлении заказа в Virtuemart 1.1.х, необходимо сделать следующее: - Два варианта доставки: "Новая Почта" (цена 35 грн) и "Самовывоз из точки выдачи" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Ищется программист со знанием UMI.CMS Основные задачи: - Верстка и натяжка макетов - Написание модулей и кастомов для UMI.CMS Обязательные требования: ...Закрыт11 лет назад
ТЗ прикреплено. Хотим услышать сроки и цену. Оставяйте ник в скайпе, чтобы мы могли с вами связаться в случае чегоЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно провести работы с сайтами компании. Сайты построены на CMS:AVN. Более подробная информация по скайпу drago91n. Оплата по завершению работы перед установкой на основной сайт изменений. Так же возможна предоплата при заключении договора с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
для сайта www.myshellac.ru нужно следующее: Изменить шаблон вывода подтверждения заказа(который приходить на почту ИМ и клиенту). Нужно чтобы в шаблоне были перечислены все артикулы, их количество, цена и сумма. Примерно вот так: № Артикул Наименование Ед. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написание приложения для планшета на java 1. Использовать будет на планшетах Samsung Galaxy Tab2 10.1 и Samsung Galaxy Tab3 10.1. 2. Версии Андроида: 4.0.1 и 4.2.2 соответственно. 3. Суть приложения – заполнение форм ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад