Требуется доработать функционал сайта

Доработать функционал авторизации сайта на Django, бэкенд

Требуется доработать функционал авторизации через соц. сети на сайте:

www.encased.ru

Затем, накатить изменения на master.

Функционал практически доделан, но текущий фрилансер ушёл из проекта по личным причинам.

Все доступы к ТЗ, репозиторию и серверу для ознакомления предоставлю после предварительного собеседования.

Среда разработки:

Django/Python

Apache, VPS Ubuntu

Репозиторий: Bitbucket

ТЗ и задачи: Jira

Обязательно системное мышление, умение работать с репозиторием, документирование кода.

Позитивность, открытость, работа в команде (удалённо).

Обязательно: Skype, свободное время, возможность работы по выходным будет большим плюсом.

На первом этапе понадобится много обсуждений, а может и не много — всё зависит от сообразительности исполнителя.

Возможно, понадобятся небольшие навыки в вёрстке и javascript, на случай, если потребуется подверстать модальные окна или системные сообщения, но это не обязательное требование.