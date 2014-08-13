Изменить шаблон вывода подтверждения заказа, MODX

для сайта www.myshellac.ru нужно следующее:

Изменить шаблон вывода подтверждения заказа(который приходить на почту ИМ и клиенту). Нужно чтобы в шаблоне были перечислены все артикулы, их количество, цена и сумма. Примерно вот так:

№ Артикул Наименование Ед. изм. Цена Кол-во Сумма

Общая сумма:111

Так же чтобы в корзине все выглядело адекватно(не в одну строку)