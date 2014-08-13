Изменить шаблон вывода подтверждения заказа, MODX

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Завершен4 заявки120 просмотров

для сайта www.myshellac.ru нужно следующее:

Изменить шаблон вывода подтверждения заказа(который приходить на почту ИМ и клиенту). Нужно чтобы в шаблоне были перечислены все артикулы, их количество, цена и сумма. Примерно вот так:

№ Артикул Наименование Ед. изм. Цена Кол-во Сумма

Общая сумма:111

Так же чтобы в корзине все выглядело адекватно(не в одну строку)

MODX
11 лет назад
Tataevd
Данила 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделал все что нужно было, и даже больше. Разумные цены и сроки. Очень рекомендую для сотрудничества. Сам буду с ним продолжать работать по новым проектам.
Отличный заказчик, рекомендую!

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PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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