Доброго времени суток. На этапе выбора варианта доставки в оформлении заказа в Virtuemart 1.1.х, необходимо сделать следующее: - Два варианта доставки: "Новая Почта" (цена 35 грн) и "Самовывоз из точки выдачи" ...
Перенести сайт с Joomla 1.5 на WP и новый домен
Здравствуйте!
Нужно сделать комплекс работ по сайту http://bit.ly/1kyeS6c, а именно:
1. Перенести сайт (структура, контент, ссылки, урлы) с Жумлы 1.5 на Wordpress, шаблон – любой, который подходит для новостного портала и более менее похожий на действующий, но без левых скриптов (проверяю)
2. Перенести всю структуру, урлы, перелинковку на НОВЫЙ ДОМЕН без изменений, вот по этой схеме http://bit.ly/Xez5E2.
Учтите, что сайт на двух языках и имеет в урле каталоги /ru/ и /ua/.
Называйте цены и сроки.
Жду ваших предложений.
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