Перенести сайт с Joomla 1.5 на WP и новый домен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать комплекс работ по сайту http://bit.ly/1kyeS6c, а именно:

1. Перенести сайт (структура, контент, ссылки, урлы) с Жумлы 1.5 на Wordpress, шаблон – любой, который подходит для новостного портала и более менее похожий на действующий, но без левых скриптов (проверяю)

2. Перенести всю структуру, урлы, перелинковку на НОВЫЙ ДОМЕН без изменений, вот по этой схеме http://bit.ly/Xez5E2.

Учтите, что сайт на двух языках и имеет в урле каталоги /ru/ и /ua/.

Называйте цены и сроки.

Жду ваших предложений.

JoomlaWordPress
11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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