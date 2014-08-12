Перенести сайт с Joomla 1.5 на WP и новый домен

Здравствуйте!

Нужно сделать комплекс работ по сайту http://bit.ly/1kyeS6c, а именно:

1. Перенести сайт (структура, контент, ссылки, урлы) с Жумлы 1.5 на Wordpress, шаблон – любой, который подходит для новостного портала и более менее похожий на действующий, но без левых скриптов (проверяю)

2. Перенести всю структуру, урлы, перелинковку на НОВЫЙ ДОМЕН без изменений, вот по этой схеме http://bit.ly/Xez5E2.

Учтите, что сайт на двух языках и имеет в урле каталоги /ru/ и /ua/.

Называйте цены и сроки.

Жду ваших предложений.