Нужно сверстать и натянуть на MODx сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки220 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сверстать (4 макета+4 вида всплывающих окон), натянуть на MODx сайт (интернет-магазин) и опубликовать на поддомене. ТЗ есть.

Сроки критичны, обсуждаем варианты. Оплата по факту сдачи проекта (сумма обсуждается).

MODX
11 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Василий, отработал проект быстро, четко и очень качественно. Никаких нареканий. Одни положительные эмоции от сотрудничества. Очень вежлив и аккуратен. Рекомендую, как ответственого исполнителя и буду обращаться снова.
И снова никаких проблем! Четко поставленная задача и быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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