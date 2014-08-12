Переделать сайт на новой платформе

Задача: переделать существующий сайт skidkabum.ru на новой платформе.

Платформу выбирает исполнитель, но обосновывает ее выбор.

Дизайн в формате psd и верстка есть, но большой объем не позволяет сюда прикрепить.

Структурно - тоже, что сейчас, есть косметические изменения.

В июне и июле пробовали работать с 2 фирмами, увы, обе в процессе работы исчезли.

Готов ответить на вопросы в личку.

Предпочтение отдаем компаниям с опытом программирования купонных сайтов и возможностью принять оплату по безналу.