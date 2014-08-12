Доработать функционал авторизации сайта на Django, бэкенд Требуется доработать функционал авторизации через соц. сети на сайте: www.encased.ru Затем, накатить изменения на master. Функционал практически доделан, но текущий фрилансер ...
Переделать сайт на новой платформе
Задача: переделать существующий сайт skidkabum.ru на новой платформе.
Платформу выбирает исполнитель, но обосновывает ее выбор.
Дизайн в формате psd и верстка есть, но большой объем не позволяет сюда прикрепить.
Структурно - тоже, что сейчас, есть косметические изменения.
В июне и июле пробовали работать с 2 фирмами, увы, обе в процессе работы исчезли.
Готов ответить на вопросы в личку.
Предпочтение отдаем компаниям с опытом программирования купонных сайтов и возможностью принять оплату по безналу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сверстать (4 макета+4 вида всплывающих окон), натянуть на MODx сайт (интернет-магазин) и опубликовать на поддомене. ТЗ есть. Сроки критичны, обсуждаем варианты. Оплата по факту сдачи проекта (сумма обсуждается).Завершен11 лет назад
Нужны технологичные скрипты попандера, попапа и кликандера. Чтобы отрабатывали во всех браузерах, не резались адблоками, и не сильно гневали поисковики. С настройками параметров сработки. Разумеется, человек, предлагающий скрипты, должен хорошо разбираться в js. Оплата достойная. ...Закрыт11 лет назад
Знание yii, zend, smarty, php, работа с mysql, знакомство с движками дле, водрпресс Работа с понедельника по пятницу. Адекватность и профессионализм, постоянный онлайн в скайпе Пишите пожелания по зпВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать комплекс работ по сайту http://bit.ly/1kyeS6c, а именно: 1. Перенести сайт (структура, контент, ссылки, урлы) с Жумлы 1.5 на Wordpress, шаблон – любой, который подходит для новостного ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. На этапе выбора варианта доставки в оформлении заказа в Virtuemart 1.1.х, необходимо сделать следующее: - Два варианта доставки: "Новая Почта" (цена 35 грн) и "Самовывоз из точки выдачи" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, коллеги! Ищется программист со знанием UMI.CMS Основные задачи: - Верстка и натяжка макетов - Написание модулей и кастомов для UMI.CMS Обязательные требования: ...Закрыт11 лет назад
ТЗ прикреплено. Хотим услышать сроки и цену. Оставяйте ник в скайпе, чтобы мы могли с вами связаться в случае чегоЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно провести работы с сайтами компании. Сайты построены на CMS:AVN. Более подробная информация по скайпу drago91n. Оплата по завершению работы перед установкой на основной сайт изменений. Так же возможна предоплата при заключении договора с ...Завершен11 лет назад
для сайта www.myshellac.ru нужно следующее: Изменить шаблон вывода подтверждения заказа(который приходить на почту ИМ и клиенту). Нужно чтобы в шаблоне были перечислены все артикулы, их количество, цена и сумма. Примерно вот так: № Артикул Наименование Ед. ...Завершен11 лет назад