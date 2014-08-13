Оптимизировать Django-сайт

Всем привет, залез я тут посмотреть, что происходит с VPS, оказалось, что несмотря на файловое кеширование, основной Django-сайт выдаёт какие-то конские запросы к базе данных, отчего всё ворочается с большим трудом — задержки в ответе, а то и отлупы.

Нужно срочно пофиксить проблему! Нужен человек с опытом глубокого знания и оптимизации джанго-приложений.