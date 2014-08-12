Всем привет, залез я тут посмотреть, что происходит с VPS, оказалось, что несмотря на файловое кеширование, основной Django-сайт выдаёт какие-то конские запросы к базе данных, отчего всё ворочается с большим трудом — задержки в ответе, а ...
Нужен клон сайта
Добрый день!
Нужен клон сайта redsurf или livesurf.
Указывайте примерные сроки и сумму.
Дизайн не очень важен, главное все функции сайта.
Заявки фрилансеров
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