Программа: Чекер аккаунтов для сайта/форума UCOZ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Необходим универсальный софт для сайта/форума Ucoz.

Чекер аккаунтов.

Функционал:

1) Проверка на Валид аккаунтов;

2) Сохранение валидных аккаунтов с указанием категории пользователя (Пользователь/Проверенный/Модератор/Администратор) и т.д.

Вот и всё. Возможно доп. функционал (сколько сообщений на форуме) было бы идеально но не обязательно.

11 лет назад
SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
45 отзывов

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