Выгрузка/загрузка товара из/в XML (1С). SIMPLA CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка273 просмотра

Интернет-магазин на SIMPLA. Нужен скрипт выгрузки и загрузки (синхронизации) товаров, остатков, заказов в 1С.

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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