vova_kostin

Влад vova_kostin

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн сайтов. Сайты "под ключ". Доработка функционала. Парсеры

Дизайн сайтов - от 50$

Веб-сайты "под ключ" - от 100$

Оплата по факту!

Принимаю оплату: Яндекс, Вебмани, Сбербанк.

Обмен контактными данными (skype / телефон) только в ЛС.

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
Alexandr1975
Александр 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Надо доделать форму на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
moklyakov
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
2 балла
9 лет назад
Выбор с базы данных
хоть и не любитель негативных отзывов, но все же... Выбрал данного исполнителя для своего проекта 16 августа. Договорились, что сделает за выходные. выслал исходники. В итоге работу НЕ ВЫПОЛНИЛ, на связь не выходит и на сообщения не отвечает. У меня сорван проект. Влад, рекомендую более уважительно относиться к своему и ЧУЖОМУ времени. Не смогли справиться с задачей - бывает. Но не "морозьтесь", так и скажите, что не получилось. Все люди и все знать не можем. Лучше отказаться, чем держать в неизвестности заказчика.
mass8
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
6 баллов
9 лет назад
Пару правок на WP
из 3х заданий сделал 2,5, поставил капчу которая привела в негодность страницу отзывов, обещал доделать, но уже прошло около недели.
12047
Олег 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
2 балла
9 лет назад
Скрипт для последнего шага в оформлении заказа.
Вроде бы работа с исполнителем начиналась неплохо - скрипт сделал (правда пришлось выслать ему несколько десятков замечаний, т.к все работало через пень-колоду) В целом работа в итоге понравилась, предложил увеличить сумму в 2 раза, только попросил чтобы на финальном шаге были продублированы выбранные подарки. Работы на 15 мин. Исполнитель сказал "ок", я перевел ему 40 USD. С тех пор каждый день я получаю сообщения вроде "вот-вот, осталось 10 мин" или "я сейчас в дороге, буду через пол-часа и все сделаю" В общем прошло 5 дней, а воз и ныне там. На сообщения больше не отвечает.
cssmasterse
Андрей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)
$1000
10 баллов
9 лет назад
Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно
Быстрая и четкая работы