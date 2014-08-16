vova_kostin

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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
2 балла
9 лет назад
хоть и не любитель негативных отзывов, но все же... Выбрал данного исполнителя для своего проекта 16 августа. Договорились, что сделает за выходные. выслал исходники. В итоге работу НЕ ВЫПОЛНИЛ, на связь не выходит и на сообщения не отвечает. У меня сорван проект. Влад, рекомендую более уважительно относиться к своему и ЧУЖОМУ времени. Не смогли справиться с задачей - бывает. Но не "морозьтесь", так и скажите, что не получилось. Все люди и все знать не можем. Лучше отказаться, чем держать в неизвестности заказчика.
$10
6 баллов
9 лет назад
из 3х заданий сделал 2,5, поставил капчу которая привела в негодность страницу отзывов, обещал доделать, но уже прошло около недели.
$20
2 балла
9 лет назад
Вроде бы работа с исполнителем начиналась неплохо - скрипт сделал (правда пришлось выслать ему несколько десятков замечаний, т.к все работало через пень-колоду) В целом работа в итоге понравилась, предложил увеличить сумму в 2 раза, только попросил чтобы на финальном шаге были продублированы выбранные подарки. Работы на 15 мин. Исполнитель сказал "ок", я перевел ему 40 USD. С тех пор каждый день я получаю сообщения вроде "вот-вот, осталось 10 мин" или "я сейчас в дороге, буду через пол-часа и все сделаю" В общем прошло 5 дней, а воз и ныне там. На сообщения больше не отвечает.
$1000
10 баллов
9 лет назад
Быстрая и четкая работы