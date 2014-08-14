Выбор с базы данных

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Добрый день.

Есть 2 таблицы:

Products:

id catID name price ... sort_order

и add_cats, связи многое ко многому

catID sort_order productID

в зависимости от id категории выводятся товары из нее. SQL

SELECT

*

FROM

SS_products p

WHERE (

(

p.productID IN (

139,

141,

142,

178,

179,

180,

181,

198,

280,

297,

-- ...

)

)

OR (p.categoryID IN (311))

)

AND (p.enabled = 1)

ORDER BY p.sort_order,

p.name

LIMIT 0, 10

Нужно настроить вывод по sort_order. Движек Shop-Script 3

SQL
11 лет назад
moklyakov
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
хоть и не любитель негативных отзывов, но все же... Выбрал данного исполнителя для своего проекта 16 августа. Договорились, что сделает за выходные. выслал исходники. В итоге работу НЕ ВЫПОЛНИЛ, на связь не выходит и на сообщения не отвечает. У меня сорван проект. Влад, рекомендую более уважительно относиться к своему и ЧУЖОМУ времени. Не смогли справиться с задачей - бывает. Но не "морозьтесь", так и скажите, что не получилось. Все люди и все знать не можем. Лучше отказаться, чем держать в неизвестности заказчика.

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vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад