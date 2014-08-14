Выбор с базы данных

хоть и не любитель негативных отзывов, но все же... Выбрал данного исполнителя для своего проекта 16 августа. Договорились, что сделает за выходные. выслал исходники. В итоге работу НЕ ВЫПОЛНИЛ, на связь не выходит и на сообщения не отвечает. У меня сорван проект. Влад, рекомендую более уважительно относиться к своему и ЧУЖОМУ времени. Не смогли справиться с задачей - бывает. Но не "морозьтесь", так и скажите, что не получилось. Все люди и все знать не можем. Лучше отказаться, чем держать в неизвестности заказчика.