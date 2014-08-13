Сайт с интернет магазином систем "умный дом"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт26 заявок212 просмотров

Необходимо сделать макет сайта с интернет магазином. Возможно шаблонного, но адаптированного под наш дизайн.

Направление деятельности: Электроустановочные изделия люксовых и средних ценовых серий, а также проектирование и монтаж систем "Умный дом".

11 лет назад
Smart-house
Виталий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров