Добрый вечер уважаемые коллеги!

Бюджет 5000 руб.

Необходимо сделать мини интернет-магазин по продаже билетов на мероприятие, т.е.:

1. Одна товарная группа

2. Несколько товаров, билетов на одно мероприятие с разной ценой от эконом до vip (Название, описание, цена, кнопка добавить в корзину)

3. Оформить заказ могут все посетители сайта, т.е. регистрация не нужна. При окончательном оформлении заказа необходимо заполнить следующие поля: Ф.И.О., Контактный телефон, E-mail.

4. На сайт будет интегрирована "Яндекс Касса".

Данный магазин необходимо реализовать на Джумле.

Дизайн самый минималистичный (светлый фон, оранжевые кнопки, лого и контактные данные) я его нарисую сам и предоставлю Вам.

Сроки: желательно в четверг вечером (чтобы успеть подключить "Яндекс Кассу", или край - пятница первая половина дня. Для человека знающего Джумлу задача более чем реальная.

Оплата через безопасную сделку.

Готов обсудить детали.

P'S

Большая просьба уважаемые коллеги - читайте пожалуйста описание задачи.