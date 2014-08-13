Мини Интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок196 просмотров

Добрый вечер уважаемые коллеги!

Бюджет 5000 руб.

Необходимо сделать мини интернет-магазин по продаже билетов на мероприятие, т.е.:

1. Одна товарная группа

2. Несколько товаров, билетов на одно мероприятие с разной ценой от эконом до vip (Название, описание, цена, кнопка добавить в корзину)

3. Оформить заказ могут все посетители сайта, т.е. регистрация не нужна. При окончательном оформлении заказа необходимо заполнить следующие поля: Ф.И.О., Контактный телефон, E-mail.

4. На сайт будет интегрирована "Яндекс Касса".

Данный магазин необходимо реализовать на Джумле.

Дизайн самый минималистичный (светлый фон, оранжевые кнопки, лого и контактные данные) я его нарисую сам и предоставлю Вам.

Сроки: желательно в четверг вечером (чтобы успеть подключить "Яндекс Кассу", или край - пятница первая половина дня. Для человека знающего Джумлу задача более чем реальная.

Оплата через безопасную сделку.

Готов обсудить детали.

P'S

Большая просьба уважаемые коллеги - читайте пожалуйста описание задачи.

Joomla
11 лет назад
closedtag
Илья 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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