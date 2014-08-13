Приветствую всех! Нужна доработка интернет-магазина относительно крупной торговой сети по продаже электробензоинструмента (8 магазинов). Среди работ: 1) Настройка загрузки с exel-файлов наших поставщиков (с созданием полей "товар есть в таком ...
Мини Интернет-магазин
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Бюджет 5000 руб.
Необходимо сделать мини интернет-магазин по продаже билетов на мероприятие, т.е.:
1. Одна товарная группа
2. Несколько товаров, билетов на одно мероприятие с разной ценой от эконом до vip (Название, описание, цена, кнопка добавить в корзину)
3. Оформить заказ могут все посетители сайта, т.е. регистрация не нужна. При окончательном оформлении заказа необходимо заполнить следующие поля: Ф.И.О., Контактный телефон, E-mail.
4. На сайт будет интегрирована "Яндекс Касса".
Данный магазин необходимо реализовать на Джумле.
Дизайн самый минималистичный (светлый фон, оранжевые кнопки, лого и контактные данные) я его нарисую сам и предоставлю Вам.
Сроки: желательно в четверг вечером (чтобы успеть подключить "Яндекс Кассу", или край - пятница первая половина дня. Для человека знающего Джумлу задача более чем реальная.
Оплата через безопасную сделку.
Готов обсудить детали.
P'S
Большая просьба уважаемые коллеги - читайте пожалуйста описание задачи.
Заявки фрилансеров
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