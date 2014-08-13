Здравствуйте ! Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют. ...
Модуль импорта товара с парсингом prestoShop 1.6.9
Добрый день, нужен модуль импорта товара с парсингом по сайту поставщика для prestoShop 1.6.9
1. есть xlsx файл из которого можно взять
a. Наименование товара
b. Категории
c. Артикул
d. Факт наличия «- «+»
e. Цена
2. Есть сайт forum3.ru c которого необходимо брать
a. Описание
b. Картинки
c. Физические характеристики (вес. Габариты)(Вес имеет важное значение)
3. По мимо выше перечисленных показателей модуль должен заполнять такие поля как «Мето-заголовок» «Мето-Описание», габариты (по возможноси), Вес(обязательно).
4. Модуль должен формировать структуру каталога.
Импорт товара необходимо производить с пересчетом цен в % соотношении(оставить возможность поменять проценты в будущем. Добавлять 20 товаров если стоит + и 0 если -
наценка на товары до 100р наценка 180%
товары 101 до 200р наценка 150%
товар от 201 до 250р наценка 100%
от 251р до 325 наценка 70%
от 326 до 450 наценка 60%
от 451 до 550 наценка 50%
от 551 до 850 наценка 40%
от 851 до 1050р наценка 30%
от 1051 до 2750 наценка 25%
от 2750 до 5000 наценка 20%
от 5001 до 9000р наценка 16%
от 9000 до 15000р наценка 15%
от 15001 до 18000р наценка 14%
от 18001 до 20000р наценка 13%
от 20001 до 25000р 12%
от 25001 до 30000р наценка 10%
от 30001 до 35000р наценка 9%
от 35000р до бесконечности 7%
товары не принадлежащие общей процентной шкале
совместимые расходные материалы наценка 100%
оригинальные расходные материалы наценка 15%
все виды бумаги 15%
Принтеры МФУ, 11%
Плоттеры 10%
Програмное обеспечении Microsoft -18%
Антивирусные программы 20%
Ноутбуки и нетбуки до 12000р +1500р
Ноутбуки и нетбуки от 12001р до 20000р +2000р
Ноутбуки и нетбуки от 20001р +10%
Планшетные компьютеры до 15000р + 1500р
Планшетные компьютеры от 15000р + 10%
Продукция Apple на все 10%
По окончанию этой работы нужно
1.Переделать форму заказа
2.Одеть дизайн
Сколько это будет стоить?
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