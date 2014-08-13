Модуль импорта товара с парсингом prestoShop 1.6.9

Добрый день, нужен модуль импорта товара с парсингом по сайту поставщика для prestoShop 1.6.9

1. есть xlsx файл из которого можно взять

a. Наименование товара

b. Категории

c. Артикул

d. Факт наличия «- «+»

e. Цена

2. Есть сайт forum3.ru c которого необходимо брать

a. Описание

b. Картинки

c. Физические характеристики (вес. Габариты)(Вес имеет важное значение)

3. По мимо выше перечисленных показателей модуль должен заполнять такие поля как «Мето-заголовок» «Мето-Описание», габариты (по возможноси), Вес(обязательно).

4. Модуль должен формировать структуру каталога.

Импорт товара необходимо производить с пересчетом цен в % соотношении(оставить возможность поменять проценты в будущем. Добавлять 20 товаров если стоит + и 0 если -

наценка на товары до 100р наценка 180%

товары 101 до 200р наценка 150%

товар от 201 до 250р наценка 100%

от 251р до 325 наценка 70%

от 326 до 450 наценка 60%

от 451 до 550 наценка 50%

от 551 до 850 наценка 40%

от 851 до 1050р наценка 30%

от 1051 до 2750 наценка 25%

от 2750 до 5000 наценка 20%

от 5001 до 9000р наценка 16%

от 9000 до 15000р наценка 15%

от 15001 до 18000р наценка 14%

от 18001 до 20000р наценка 13%

от 20001 до 25000р 12%

от 25001 до 30000р наценка 10%

от 30001 до 35000р наценка 9%

от 35000р до бесконечности 7%

товары не принадлежащие общей процентной шкале

совместимые расходные материалы наценка 100%

оригинальные расходные материалы наценка 15%

все виды бумаги 15%

Принтеры МФУ, 11%

Плоттеры 10%

Програмное обеспечении Microsoft -18%

Антивирусные программы 20%

Ноутбуки и нетбуки до 12000р +1500р

Ноутбуки и нетбуки от 12001р до 20000р +2000р

Ноутбуки и нетбуки от 20001р +10%

Планшетные компьютеры до 15000р + 1500р

Планшетные компьютеры от 15000р + 10%

Продукция Apple на все 10%

По окончанию этой работы нужно

1.Переделать форму заказа

2.Одеть дизайн

Сколько это будет стоить?