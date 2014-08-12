Устранение бага в скидках, статусе заказа VAM SHOP

Здравствуйте!

Данное ТЗ представляет из себя работу по устранению багов/доработке текущего функционала. Ознакомьтесь с ним пожалуйста внимательно, определите свои возможности, установите четкие сроки. Возможно сотрудничество на постоянной основе – задумок много, уже постепенно готовится следующее ТЗ.

Оплачиваю сделанную работу в соотв. с ТЗ, вовремя. Могу сделать предоплату. Есть ВМ персональный аттестат, с более 100 ед. бизнес левел - предпочтительная оплата.