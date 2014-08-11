Доработать интернет магазин на OpenCart

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В интернет магазине shop.multi-media.com.ua необходимо доработать следующие вещи :

1. Дописать для товаров возможность генерировать уникальные коды по источникам.

2. Дописать многоуровневое меню каталога товаров.

3. Оптимизировать синхронизацию с MY SQL ( увеличить скорость и качество загрузки товаров) .

4. Добавить кнопку (перезвонить мне) , и дописать 2 страницы (спасибо за покупку и спасибо за регистрацию)

OpencartSQL
11 лет назад
Alexander2014
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров