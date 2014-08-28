Нужен под ключ интернет магазин финской одежды техническое задание вышлю на почту по запосу
Правки интернет-магазина на PrastaShop
Есть интернет-магазин на PrestaShop. На нем подключено три языка: русский, украинский и английский.
Основная задача. В url русской версии не должно быть префикса /ru/.
При настройке столкнулись со следующей проблемой:
RU убрали с помощью отключенной функции канонических ссылок. Но при этом перестала работать корзина. А когда включили канонические ссылки - то корзина заработала.
Нужно разобраться как корзина взаимосвязана с ссылками и чтобы в русской всё же не было префикса /ru/.
Оплата после выполнения работ.
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