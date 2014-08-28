Правки интернет-магазина на PrastaShop

Есть интернет-магазин на PrestaShop. На нем подключено три языка: русский, украинский и английский.

Основная задача. В url русской версии не должно быть префикса /ru/.

При настройке столкнулись со следующей проблемой:

RU убрали с помощью отключенной функции канонических ссылок. Но при этом перестала работать корзина. А когда включили канонические ссылки - то корзина заработала.

Нужно разобраться как корзина взаимосвязана с ссылками и чтобы в русской всё же не было префикса /ru/.

Оплата после выполнения работ.