Правки интернет-магазина на PrastaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки155 просмотров

Есть интернет-магазин на PrestaShop. На нем подключено три языка: русский, украинский и английский.

Основная задача. В url русской версии не должно быть префикса /ru/.

При настройке столкнулись со следующей проблемой:

RU убрали с помощью отключенной функции канонических ссылок. Но при этом перестала работать корзина. А когда включили канонические ссылки - то корзина заработала.

Нужно разобраться как корзина взаимосвязана с ссылками и чтобы в русской всё же не было префикса /ru/.

Оплата после выполнения работ.

PrestaShop
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$50
5 дней
Хороший специалист по PrestaShop. Александр справился с поставленной задачей, исправил баг, который до этого не смогли исправить несколько программистов.
Полность удовлетворен совместной работой с Константином, четко обозначенная задача, своевременное решение возникающих вопросов, оплата в срок по договореннсти. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

itskander
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад