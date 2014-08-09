Найти шаблоны под ИМ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка137 просмотров

Найти 10 шаблонов на выбор под ИМ с дизайном подобным http://www.realxenon.ru/ и http://sigmal.ru/ для joomla 3.3.2 (это важно!). Каталог товаров слева чтобы был. Платные шаблоны или нет не имеет значения. Ориентируюсь на 10$

Joomla
11 лет назад
spetss
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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