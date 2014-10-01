Сделать выпадающее меню 4-5 уровневое на OpenCart

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Завершен1 заявка204 просмотра

Нужно в интернет-магазине сделать выпадающее меню 4-5 уровневое и изменить цвет текста и заливки меню, движок opencart

Opencart
11 лет назад
demidenko_d
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Рекомендую данного исполнителя, коммуникабельный, профессиональный, оперативный, буду обращаться еще!
Очень хороший и адекватный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
#1
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