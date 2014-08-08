Нужен недорогой магазин на тематику Мебели. Возьму исполнителя который предложит цена/качество. Возможна предоплата с хорошими отзывами Жду предложений.
Создание магазина на WooCommerce (WordPress)
Задача: создание связки на WordPress: интернет-магазин + форум + статьи
Для магазина (он основной) используется woocommerce ( http://www.woothemes.com/woocommerce/ )
Для форума используется bbpress ( http://bbpress.org/ )
На данный момент такая связка установлена, и даже работает в тестовом режиме.
Главное - это по магазину. За основу будет взят стандартный шаблон (один из бесплатных). И шаблон будет сильно модифицирован. Например, появятся дополнительные меню, и т.п.
Для товаров нужно будет находить различные модули, либо, что не исключено, что-то дописывать.
Т.е. нужен программист, который хорошо знает внутренности WP + woocommerce , и который поможет на вышеуказанной связке воплотить в жизнь все требуемые идеи насчет интернет магазина.
Именно программист, который ХОРОШО ЗНАЕТ внутренности вышеуказанной CMS (WordPress + woocommerce) и не боится в них ковыряться.
Будет предоставлен дизайн макет, под который нужно будет изменить существующий шаблон.
Так как не на 100% есть задание по магазину, и пожелания будут добавляться в процессе, указывайте цену за час работы.
По ряду соображений, должна использоваться именно вышеуказанная связка. Просьба сделать на чем-то другом не предлагать.
Также, большая просьба, не писать в личные сообщения.
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