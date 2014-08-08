Создание магазина на WooCommerce (WordPress)

Задача: создание связки на WordPress: интернет-магазин + форум + статьи

Для магазина (он основной) используется woocommerce ( http://www.woothemes.com/woocommerce/ )

Для форума используется bbpress ( http://bbpress.org/ )

На данный момент такая связка установлена, и даже работает в тестовом режиме.

Главное - это по магазину. За основу будет взят стандартный шаблон (один из бесплатных). И шаблон будет сильно модифицирован. Например, появятся дополнительные меню, и т.п.

Для товаров нужно будет находить различные модули, либо, что не исключено, что-то дописывать.

Т.е. нужен программист, который хорошо знает внутренности WP + woocommerce , и который поможет на вышеуказанной связке воплотить в жизнь все требуемые идеи насчет интернет магазина.

Именно программист, который ХОРОШО ЗНАЕТ внутренности вышеуказанной CMS (WordPress + woocommerce) и не боится в них ковыряться.

Будет предоставлен дизайн макет, под который нужно будет изменить существующий шаблон.

Так как не на 100% есть задание по магазину, и пожелания будут добавляться в процессе, указывайте цену за час работы.

По ряду соображений, должна использоваться именно вышеуказанная связка. Просьба сделать на чем-то другом не предлагать.

Также, большая просьба, не писать в личные сообщения.