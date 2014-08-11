Копия вкладки рекомендуемые opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки149 просмотров

В карточку товара opencart необходимо добавить 5 дополнительных вкладок рекомендуемые с возможностью отдельного добавления рекомендуемых для каждого товара отдельно. Сделать необходимо максимально быстро.

Opencart
11 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Всё выполнено качественно и в срок по адекватной цене. Буду продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Прекрасный заказчик. Понятная постановка задания, мгновенная оплата. СПАСИБО БУДУ РАД СОТРУДНИЧАТЬ И ДАЛЕЕ.

Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Восстановить работоспособность модуля Webasyst

    $20

    Требуется восстановить работоспособность заглючившего модуля для Webasyst (авторизация через соцсети через Ulogin - http://siteprof.net/goods-3898-avtorizatsiya_cherez_sotsialnie_seti_dlya_webasyst_webasystulogin.html). Сайт http://telespektakli.ru

    Webasyst
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Размещение текста на странице с товарами

    Надо, чтобы на страницах с товарами с низу после последнего товара я мог размещать тексты. Сайт на Джумбле 1,5. Вот пример http://teplootoplenie.ru/index.html?page=shop.browse&amp;category_id=472 - для примера синим я выделил текст который ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подправить шапку сайта в PrestaShop

    Есть сайт http://mykotel.com.ua/ru/ после отключений не нужных модулей, слетела шапка. Подключение отключенных модулей результата не дало. Необходимо привести шапку сайта в порядок, что бы логотип и строка поиска не "наезжали" на меню. ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется доработать сайт

    Требуется доработать сайт volzanka.com Основные требования к исполнителю: Знание 1с-битрикс, опыт работы в этой области. Первоначальные что требуется сделать. 1) Наладить обмен с 1С. Не прогружаются нормально остатки. 2) ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Магазин на опенкарт

    $250

    Магазин на опен карт шаблонный дизайн с несколькими темами http://chudiya.ru/ По дизайну шаблона : 1) Цвета(синий,голубой,глубокий пурпур) 2) Крупный текстовый телефонный номер на верху 3) Понятный интерфейс ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    Создание сайта, интернет магазин + конструктор заказа. Сайт по продаже рубашек, пример http://rubashka-na-zakaz.ru/ Онлайн оплата. Конструктор заказа выглядит примерно вот так http://rubashka-na-zakaz.ru/designer Дизайн сайта в psd Движек ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Посадить каталог на движок (я предпочитаю Joomla)

    $250

    Можно ли на Virtuemart реализовать такую страницу http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ? Или есть другие хорошие каталоги на Joomla. Хорошо будет если покажете примеры. Цену предлагайте, указал абстрактную. Может ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Необходима постоянная модернизация: добавление модулей, администрирование, верстка дизайнов страниц и тд. Частичная занятость, оплата по факту выполненных работ.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад