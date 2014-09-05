Магазин на опенкарт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок260 просмотров

Магазин на опен карт шаблонный дизайн с несколькими темами http://chudiya.ru/

По дизайну шаблона :

1) Цвета(синий,голубой,глубокий пурпур)

2) Крупный текстовый телефонный номер на верху

3) Понятный интерфейс

по модулям:

1)products-quick-view-vqmod http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=8609 (есть)

2)Модуль Simple - упрощенная регистрация и заказ (есть)

3)Быстрое редактирование товаров и категорий (http://ruopencart.com/moduli/opencart/57-bystroe-redaktirovanie-tovarov-i-kategoriy.html)

4)Вопросы и ответы (FAQ) 1.1

5)Яндекс деньги, Visa, MasterCard, Maestro

6)модуль быстрого редактирования изображения

7)модуль импорта экспорта товаров

8) фильтр товаров как на http://pocketscale.ru

9) (опции товаров в products-quick-view-vqmod цвет размер итд... и добавить заметку (текст)) и (краткое описание строго выдерживающее столбец и растояние

например:

граммы__________300г

Шнурки__________нет

Opencart
11 лет назад
mampiman
Борис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ora
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$165
5 дней
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Заявки фрилансеров

Ora
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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