Требуется контент менеджер интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт18 заявок328 просмотров

Есть потребность в работе контент менеджера интернет-магазина на OpenCart. Добавление товаров, актуализация цен и т.п. Товар - керамическая плитка. Проблема в том, что у поставщиков нет артиклей - приходится все лопатить вручную (3500 товаров).

Работа не постоянная - потребность возникает время от времени.

В предложении прошу указывать стоимость за единицу (добавление карточки товара, изменение цены товара).

Opencart
11 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров