Есть интернет-магазин на Simpla. Необходимо перенести его на Битрикс. В заявки пишите приблизительную стоимость...
Требуется контент менеджер интернет-магазина
Есть потребность в работе контент менеджера интернет-магазина на OpenCart. Добавление товаров, актуализация цен и т.п. Товар - керамическая плитка. Проблема в том, что у поставщиков нет артиклей - приходится все лопатить вручную (3500 товаров).
Работа не постоянная - потребность возникает время от времени.
В предложении прошу указывать стоимость за единицу (добавление карточки товара, изменение цены товара).
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