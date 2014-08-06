Требуется контент менеджер интернет-магазина

Есть потребность в работе контент менеджера интернет-магазина на OpenCart. Добавление товаров, актуализация цен и т.п. Товар - керамическая плитка. Проблема в том, что у поставщиков нет артиклей - приходится все лопатить вручную (3500 товаров).

Работа не постоянная - потребность возникает время от времени.

В предложении прошу указывать стоимость за единицу (добавление карточки товара, изменение цены товара).