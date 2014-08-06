Переделать сайт с Simpla на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок151 просмотр

Есть интернет-магазин на Simpla. Необходимо перенести его на Битрикс. В заявки пишите приблизительную стоимость...

11 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров