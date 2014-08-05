Магазин на шоп-скрипт. нужно модифицировать форму заказа. Сделать более удобной для пользователей. Желательно сделать сегодня-завтра, что бы результат был максимально быстро. Оплата в р-не 50–60$
Тестирование интернет-магазина (селениум)
Необходимо полностью покрыть тестами веб-приложение. Интернет магазин. (selenium тесты + юзабилити тестирование). Имеется рабочее окружение (репозитарий, тестовый стенд, багтрекер). Работаем итерациями - вы находите баги, мы исправляем, продолжаем тестировать.
Уточнее, нужно использовать Selenium WebDriver, не Selenium IDE.
Заявки фрилансеров
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