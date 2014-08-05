Требуется доработка сайта на OpenCart

Имеется сайт интернет магазина www.autoXpro.ru натянут он на OpenCart движке.. В этом коде мало что понимаю.. Много мелких доработок нужно по нему делать. .Но есть и большие доработки которые хотелось бы там воплотить.. Поэтому проект требует постоянного участия..

Жду адекватные цены.. исполнительность и оперативность. !!