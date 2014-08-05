Не приходят уведомления на почту о заказах

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Завершен7 заявок514 просмотров

Магазин на virtuemart 2.0.6 joomla 2.5. Прекратили приходить уведомления о оформленных заказах на нашу почту администратора.

Раньше проблем не было - приходили сразу после заказа.

Хостинг провайдер ответил: "Проверили работу почты, проблемы с стороны сервера не обнаружили, письма на ящики mail.ru доходят, обратитесь к разработчику сайта".

Joomla
11 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$15
1 день
Сделано быстро, уведомления о заказах снова приходят. Благодарим за сотрудничество!
Юрий в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо Вам за очередной интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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