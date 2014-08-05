Есть готовая вёрстка всех страниц. Нужно прикрутить это всё дело на Joomla 2.5 и VirtueMart 2. Особое внимание нужно уделить бланку заказа (17-18 страницы). Если 100% сможете такое сделать, то пишите. ...
Не приходят уведомления на почту о заказах
Магазин на virtuemart 2.0.6 joomla 2.5. Прекратили приходить уведомления о оформленных заказах на нашу почту администратора.
Раньше проблем не было - приходили сразу после заказа.
Хостинг провайдер ответил: "Проверили работу почты, проблемы с стороны сервера не обнаружили, письма на ящики mail.ru доходят, обратитесь к разработчику сайта".
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