Необходимо добавить корзину и возможность покупки на сайте complex-jar.ru как на сайте klenmarket.ru. Сайт на joomla 3.3.0
ИМ на Open Cart
Здравствуйте, коллеги
такая ситуация
есть верстка. Надо из этой верстки в срок 6 дней сделать ИМ на системе Open Cart
ТЗ здесь - https://yadi.sk/d/bxwG141xYwCuW - изучаем и отписываемся
Цена 15 000 рублей (Яндекс - деньги или перевод Юнистрим)
Работаю без предоплаты - уже кинули по нему
В качестве гарантии мой аккаунт на сайте фриланс - https://www.fl.ru/users/z-studio-46/
Делаете на своем сервере - показываете - все окей - рассчитываемся.
Подневный отчет о проделанной работе -т.к. срок можно сказать вчера - прошу отнестись с пониманием.
в случае успешной работы будет еще 3 подобные работы по Open Cart до октября месяца.
Жду Ваши заявки - в заявке указываем скайп
С уважением
Владислав
Заявки фрилансеров
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