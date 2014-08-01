ИМ на Open Cart

Здравствуйте, коллеги

такая ситуация

есть верстка. Надо из этой верстки в срок 6 дней сделать ИМ на системе Open Cart

ТЗ здесь - https://yadi.sk/d/bxwG141xYwCuW - изучаем и отписываемся

Цена 15 000 рублей (Яндекс - деньги или перевод Юнистрим)

Работаю без предоплаты - уже кинули по нему

В качестве гарантии мой аккаунт на сайте фриланс - https://www.fl.ru/users/z-studio-46/

Делаете на своем сервере - показываете - все окей - рассчитываемся.

Подневный отчет о проделанной работе -т.к. срок можно сказать вчера - прошу отнестись с пониманием.

в случае успешной работы будет еще 3 подобные работы по Open Cart до октября месяца.

Жду Ваши заявки - в заявке указываем скайп

С уважением

Владислав