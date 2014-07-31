Необходимо доработать шаблон: Нужно сделать что-то похожее на это https://www.thebouqs.com/en/concierge-service Для вот такого http://demo.magentech.com/themes/sm_cherry/index.php/ шаблона для Magento Нужны приблизительные цены и сроки
Доработать сайт
Необходимо добавить корзину и возможность покупки на сайте complex-jar.ru как на сайте klenmarket.ru. Сайт на joomla 3.3.0
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима доработка магазина на PrestaShop с дальнейшей поддержкой сайта. 1. Перенос сайта на другой хостинг 2. Упростить форму заказа 3. Подправить ЧПУ при фильтрации товара 4. Раздел статьи – добавить поле для комментариев ...Закрыт11 лет назад
Существует сайт самописный на free-css, нужно переделать на joomla 3.3.2. В списке товаров около 50 позиций. Нужно перенести также тексты и фотографии. Адрес сайта вышлю по запросу. В ответ пишите цену и сроки.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо написать скрипт для управления витриной товаров на сайте. Функционал скрипта: - Отображение товаров в заданном формате на сайте (фото, название, цена, описание) - Редактирование,добавление,удаление товаров (админка) - Добавление товаров в корзину ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Все, что необходимо сделать - это установить данный шаблон : http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/50628.html Тестовое заполнение товаров - 3 шт. Возможно потребуется минимальная настройка шаблона.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно исправить ошибку плагина на wordpress для интернет магазина. woocomerce, детали опишу в личку.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
У нас есть товарная партнерская программа. К которой разработано API. Интересует разработка плагинов к популярным движкам - WordPress, Joomla, может что-то ещё. Основные задачи плагинов - выбор ассортимента, отображение товаров на сайте, добавление в корзину ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Натянуть дизайн и доработать согласно тз http://www.qwerti.ru/ink/index.html http://www.qwerti.ru/ink/page_tovar.html http://www.qwerti.ru/ink/tovar.html http://www.qwerti.ru/ink/korzina.html http://www.qwerti.ru/ink/news.htmlЗавершен11 лет назад
- $50
В интернет магазине (PrestaShop) нужно настроить украинский и английский языки. Предоставляю исходник на котором нужно будет внести соответственные переводы (переводы так же есть).Завершен11 лет назад
Pабота с существующим, рабочим сайтом - интернет-магазином. Нужен программист, который сможет быстро выполнять поставленные задачи. Требования: знание opencart, Php, perl Pабота постоянная, удаленная. Нужен программист для долгосрочного сотрудничества, работа ежедневно 2-3 часа. Оплата по ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад