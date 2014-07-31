Установка шаблона magento

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Закрыт8 заявок106 просмотров

Все, что необходимо сделать - это установить данный шаблон : http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/50628.html

Тестовое заполнение товаров - 3 шт.

Возможно потребуется минимальная настройка шаблона.

HTMLMagento
11 лет назад
molotovcoctail
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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