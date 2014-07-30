Разработка Интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт20 заявок207 просмотров

Необходимо разработать Интернет-магазин на OpenCart подобный этому http://kulibin.com.ua/

Подробное ТЗ скину наиболее вероятным кандидатам.

Сообщите, пожалуйста, в заявке примерную вилку цен и портфолио работ на OpenCart

Opencart
11 лет назад
oip2
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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