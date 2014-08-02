Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 (поправить фотоотображение, добавить отображение цены ...)
Мелкие правки с магазином на Yii.
Мелкие правки с магазином на Yii.
1. Исправить работу фильтра товаров.
2. Мелкие косяки дизайна.
Подробности в личке.
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