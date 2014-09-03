Внести правки в интернет-магазин Битрикс

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Завершен3 заявки139 просмотров

Требуется переделать функционал раздела Акции.

Подробнее объясню выбранному исполнителю.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$75
2 дня
Работа выполнена на высшем уровне! Продолжаем сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.
Очередной удачный проект! Как всегда все отлично :)

Заявки фрилансеров

SOFT-ua
48 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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