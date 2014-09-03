Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 (поправить фотоотображение, добавить отображение цены ...)
Внести правки в интернет-магазин Битрикс
Требуется переделать функционал раздела Акции.
Подробнее объясню выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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