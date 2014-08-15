Сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен26 заявок259 просмотров

Ищем опытного специалиста, с опытом разработки интернет-магазинов который на примере сайта http://svost.ru/contacts/ сделает анологичный.Домен уже есть.функционал должен быть таким же как http://svost.ru/contacts/ (сервис управления, ключивые слова для поискавиков)

11 лет назад
Gnet777
Иван 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
7 дней
Игорь ответственно подходит к каждому этапу создания сайта, дает верные советы и подходит к реализации проекта как с точки зрения профессионала, так и с точки зрения обычного будущего пользователя, корректируя те моменты, которые были бы не логичны.Работа выполнена качественно, учтены мои пожелания и требования.Ответственный человек. Можно поручать трудную работу. Будем продолжать сотрудничать.Советую работать с Игорем!!!
Спасибо, все нормально! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад