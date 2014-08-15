Игорь ответственно подходит к каждому этапу создания сайта, дает верные советы и подходит к реализации проекта как с точки зрения профессионала, так и с точки зрения обычного будущего пользователя, корректируя те моменты, которые были бы не логичны.Работа выполнена качественно, учтены мои пожелания и требования.Ответственный человек. Можно поручать трудную работу. Будем продолжать сотрудничать.Советую работать с Игорем!!!