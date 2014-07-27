Комплексная доработка интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок171 просмотр

Необходимо хорошее знание PHP и Javascript, jQuery, HTML, CSS.

1)Подключение онлайн способов оплаты (Приват банк, LiqPay). Прием платежей с карточки VISA, MASTER CARD, Приват24.

2) Адаптация\разработка модуля: «С этим товаром часто покупают», «Возможно Вам подойдет».

3) Установка поиска на сайте.

4) Установка плагина «Поделится в соц. сетях» в карточку товара.

5) Установка модуля «Быстрая покупка». В карточке товара появляется кнопка «Купить в один клик».

6) Доработки по сео согласно ТЗ.

Кого задание заинтересовало, пишите - дам ссылку на сайт.

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
11 лет назад
wtwt
44 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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