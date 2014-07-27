Задача следующая. Есть 2 группы покупателей = Розница и Опт. По умолчанию на сайте отображаются цены розницы, и по этим ценам посетители покупают товары без регистрации. Нужно сделать, что ...
Комплексная доработка интернет магазина.
Необходимо хорошее знание PHP и Javascript, jQuery, HTML, CSS.
1)Подключение онлайн способов оплаты (Приват банк, LiqPay). Прием платежей с карточки VISA, MASTER CARD, Приват24.
2) Адаптация\разработка модуля: «С этим товаром часто покупают», «Возможно Вам подойдет».
3) Установка поиска на сайте.
4) Установка плагина «Поделится в соц. сетях» в карточку товара.
5) Установка модуля «Быстрая покупка». В карточке товара появляется кнопка «Купить в один клик».
6) Доработки по сео согласно ТЗ.
Кого задание заинтересовало, пишите - дам ссылку на сайт.
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