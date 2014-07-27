Opencart вывести SKU и Модель в модуль

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Завершен3 заявки157 просмотров

Добрый день,

есть сайт на опенкарт 1.5.5.1

Есть модуль скрола, последние просматриваемые, и похожие товары. В них необходимо реализовать вывод SKU и модели товара.

Opencart
11 лет назад
BiGpaper
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Все выполнил очень быстро, в своей сфере профессионал. Рекомендую к работе!
Всё отлично. Заказчик чётко понимает чтонужно сделать и адекватно оценивает стоимость работ. С оплатой проблем небыло - сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад