Добрый день, требуется интеграция WP + Woocommerce и Frontpad API. Суть проста, оформленный заказ в магазине, отправляется в фронт пад. Товаров в магазине около 50. Онлайн оплаты в магазине нет. Формируется просто, как заявка. Ссылка на API ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить сортировку по стоимости на сайте с bitrix. Страница с каталогом, ajax, json. Есть реализация по полям с чекбоксами. Ссылку скину в лс. Уточните примерную стоимость и сроки.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется из 6 фото собрать одну. 6 фотографий людей, необходимо вырезать и собрать в кучу) Фотки и что должно получиться прилагаю.Обработка фотографий36 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание изображений для меню и аватарки в группе ВК. Тематика экопродукты, экоферма. Логотип и корпоративный стиль есть. Подробное тз выбранному исполнителю, с вас сумма и время работы.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Для Центра международного и образовательного сотрудничества «Лидер» требуется разработать логотип. Логотип простой, земной шар слева, справа надпись ЦМОС Лидер. Земной шар, маленькие человечки, могут быть дети, над шаром, улыбающиеся. Шар земной голубой, человечки разноцветные. От вас цена ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо исправить ошибку на сайтеdurisol .ru/objects/gallery/ Сайт на битрикс, с перебоем работает модуль Фотогалерея 2.0. Обновишь кэш откроется, через пару кликов опять не открывается. Жду предложений по срокам и стоимости!Завершен8 лет назад
Есть сайт на битриксе, Необходимо выводить почту для отправки формы в зависимости от геолокации. Простой хтмл уже вывел в шаблоне, но с правкой компонента не выходит. Пишите цены, срокиЗавершен8 лет назад
Необходимо написать тексты для сайта pro-expert.bz 1) Текст на главную 1500+ зн. 2) Текст о компании 2000+ зн. 3) Тексты по категориям 1500+ зн. - Автомойки - Автосервисы, автосалоны, АЗС, шиномонтаж - Гостиницы - Магазины - Непродовольственные магазины - Производство - Прочее ...Завершен8 лет назад
Требуется написать 10 статей на строительную тематику. Название статей: - Строительство домов - Реконструкция зданий - Малоэтажное строительство - Общестроительные работы - Отделочные работы - Фасадные работы - Кровельные работы - Гидроизоляционные работы - Электромонтажные работы - Сантехнические работы Уникальность 85+, кол-во знаков 2000+, без фото. Ключи выбранному ...Завершен9 лет назад
Необходимо составить уникальный текст о строительной организации, для размещения на главной. Сайт компании: stroycom53.ru и stroydom53.ru 1500 знаков.Завершен9 лет назад
Необходимо вывести номер заказа в модуле JV_QuickOrder - быстрый заказ товара. Это быстрый заказ, где вводишь имя и телефон, после чего сообщение о удачной отправке письма. Туда как раз и необходимо вывести номер заказа. От вас сроки ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо изменить кнопку купить в зависимости от количества и статуса товара. Уже реализовано на странице продукта, необходимо добавить в категорию и 2 модуля. Ваши сроки и цены.Завершен9 лет назад
Добрый день, есть сайт на WP 4.0, необходимо доработать плагин под свои нужды. Есть онлайн тестирование, сделанное через quiz-master-next (плагин вп) Пример http://english.vikauto53.ru/uchebnyj-process/testy/ Необходимо реализовать следующие моменты. 1) сделать проверку - на каждом шаге теста, она есть, только реализована ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать магазин на WP + Woocommerce Тз в файле, от вас сроки и стоимость.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Создание сайта, интернет магазин + конструктор заказа. Сайт по продаже рубашек, пример http://rubashka-na-zakaz.ru/ Онлайн оплата. Конструктор заказа выглядит примерно вот так http://rubashka-na-zakaz.ru/designer Дизайн сайта в psd Движек на ваш выбор. Уточните стоимость и сроки. Более подобное тз исполнителюИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт9 лет назад
Интернет магазин на WooCommerce, есть небольшие доработки, с которыми может справиться php умелец. Необходимо реализовать функцию, в личном кабинете, помогающую повторно заказать товар.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, есть сайт на опенкарт 1.5.5.1 Есть модуль скрола, последние просматриваемые, и похожие товары. В них необходимо реализовать вывод SKU и модели товара.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Есть сайт, необходимо доработать функционал woocommerce. Версия Wp 3.9.1 и Woo 2.1 1) Добавить скрипт на радио кнопку, чтоб открывалась вкладка с рег. данными 2) Реализовать в лк функцию "повторить выбранный заказ" 3) Мелочи...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад