BiGpaper

Анатолий Ветров BiGpaper

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Frontpad + WooCommerce интеграция

    Добрый день, требуется интеграция WP + Woocommerce и Frontpad API. Суть проста, оформленный заказ в магазине, отправляется в фронт пад. Товаров в магазине около 50. Онлайн оплаты в магазине нет. Формируется просто, как заявка. Ссылка на API ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    Для Центра международного и образовательного сотрудничества «Лидер» требуется разработать логотип. Логотип простой, земной шар слева, справа надпись ЦМОС Лидер. Земной шар, маленькие человечки, могут быть дети, над шаром, улыбающиеся. Шар земной голубой, человечки разноцветные. От вас цена ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить ошибку Bitrix

    Необходимо исправить ошибку на сайтеdurisol .ru/objects/gallery/ Сайт на битрикс, с перебоем работает модуль Фотогалерея 2.0. Обновишь кэш откроется, через пару кликов опять не открывается. Жду предложений по срокам и стоимости!

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Мелкие правки Bitrix

    Есть сайт на битриксе, Необходимо выводить почту для отправки формы в зависимости от геолокации. Простой хтмл уже вывел в шаблоне, но с правкой компонента не выходит. Пишите цены, сроки

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пакет статей для сайта "продажа бизнеса"

    Необходимо написать тексты для сайта pro-expert.bz 1) Текст на главную 1500+ зн. 2) Текст о компании 2000+ зн. 3) Тексты по категориям 1500+ зн. - Автомойки - Автосервисы, автосалоны, АЗС, шиномонтаж - Гостиницы - Магазины - Непродовольственные магазины - Производство - Прочее ...

    Тексты для сайтаСтатьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для строительной компании

    Требуется написать 10 статей на строительную тематику. Название статей: - Строительство домов - Реконструкция зданий - Малоэтажное строительство - Общестроительные работы - Отделочные работы - Фасадные работы - Кровельные работы - Гидроизоляционные работы - Электромонтажные работы - Сантехнические работы Уникальность 85+, кол-во знаков 2000+, без фото. Ключи выбранному ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки Opencart

    Необходимо вывести номер заказа в модуле JV_QuickOrder - быстрый заказ товара. Это быстрый заказ, где вводишь имя и телефон, после чего сообщение о удачной отправке письма. Туда как раз и необходимо вывести номер заказа. От вас сроки ...

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкая доработка Opencart 1.5.5.1

    Добрый день! Необходимо изменить кнопку купить в зависимости от количества и статуса товара. Уже реализовано на странице продукта, необходимо добавить в категорию и 2 модуля. Ваши сроки и цены.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка функционала php/js

    Добрый день, есть сайт на WP 4.0, необходимо доработать плагин под свои нужды. Есть онлайн тестирование, сделанное через quiz-master-next (плагин вп) Пример http://english.vikauto53.ru/uchebnyj-process/testy/ Необходимо реализовать следующие моменты. 1) сделать проверку - на каждом шаге теста, она есть, только реализована ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта

    Создание сайта, интернет магазин + конструктор заказа. Сайт по продаже рубашек, пример http://rubashka-na-zakaz.ru/ Онлайн оплата. Конструктор заказа выглядит примерно вот так http://rubashka-na-zakaz.ru/designer Дизайн сайта в psd Движек на ваш выбор. Уточните стоимость и сроки. Более подобное тз исполнителю

    Дизайн сайта
    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Php доработки

    Интернет магазин на WooCommerce, есть небольшие доработки, с которыми может справиться php умелец. Необходимо реализовать функцию, в личном кабинете, помогающую повторно заказать товар.

    PHPWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Woocommerce доработки

    $50

    Есть сайт, необходимо доработать функционал woocommerce. Версия Wp 3.9.1 и Woo 2.1 1) Добавить скрипт на радио кнопку, чтоб открывалась вкладка с рег. данными 2) Реализовать в лк функцию "повторить выбранный заказ" 3) Мелочи...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$11
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Приятно работать с умными людьми! Анатолий чётко формулирует тех-задание и моментально оплачивает работу.
Отличный исполнитель, логотип в день обращения. Качество и стоимость услуг приятно удивляет! Рекомендую!
Ответный отзыв
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Исправить ошибку Bitrix
Задача поставлена четко, оплата моментально, рекомендую.
Быстро и качественно выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
opidopi
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Мелкие правки Bitrix
Четко ставит задачу. Гарантированная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель, быстро, качественно. В Битриксе разбирается на все сто! Спасибо за выполненную работу.
Ответный отзыв
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Пакет статей для сайта "продажа бизнеса"
Интересная работа, четкое тз, своевременная оплата. Рад сотрудничество, надеюсь не его продолжение.
Все отлично! Исполнитель качественно и вовремя прислал все необходимые статьи. Уникальность 100%
Ответный отзыв
ip-project
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Тексты для строительной компании
Приятный в общении заказчик. Четко ставит задачу. Гарантированная оплата.
Все супер, тексты качественные. Исполнитель выполнил все в срок.
Ответный отзыв