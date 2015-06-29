Необходимо вывести номер заказа в модуле JV_QuickOrder - быстрый заказ товара. Это быстрый заказ, где вводишь имя и телефон, после чего сообщение о удачной отправке письма. Туда как раз и необходимо вывести номер заказа. От вас сроки ...