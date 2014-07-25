Интернет-магазин автозапчастей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок201 просмотр

Нужно создать интернет-магазин со следующими функциями и модулями:

CMS (система управления магазином) 1С-Битрикс или аналоги.

Корзина магазина для оформления заказов.

Каталог. Кол-во товаров, категорий, неограниченно.

Сравнение товаров. Отзывы и оценка товара клиентом.

Социальные сервисы от соц-сетей вконтакте и др.

Добавление товара в закладки для последующей покупки!

Модуль анимации из выбранных товаров или слайдов!

Отправка сообщения о заказе клиенту, менеджеру.

Управление вашими способами, стоимостью доставки.

Управление заказами, изменение статусов заказа.

Отчеты и статистика продаж, общий, по товару, печать счетов.

Личный кабинет покупателя (для просмотра заказов).

Счетчик, статистика просмотров страниц, посетителей сайта

Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет, price.ua и др сервисы!

Модуль для размещения баннеров, рекламы, информеров.

Генерация купонов на скидку, подарочных сертификатов.

Оптимизирован для поисковых систем Google, Yandex и др.

Неограниченное количество фото товаров, видео.

Создание скидок, акций с перечеркнутой старой ценой.

Добавление свойств к товару, пример размер, вес, цвет, др.

Сопутствующие (рекомендуемые) товары, аксессуары.

Новости, статьи, рассылка акций на e-mail клиентов.

Модуль заказа обратного звонка

Модуль новинки, хиты продаж, акции.

Фильтр товаров по цвету, артикулу др. любым свойствам!

Оплата заказов: нал., безнал., онлайн: Приват 24, Visa, Webmoney

Система баллов (накопительные скидки).

Модуль импорта товаров, цен, прайс-листом Excel, xml.

Совершения покупки в один клик (быстрый заказ).

Модуль меток (пример: акция, подарок, распродажа или др.)

Вывод цены в нескольких валютах.

Модуль редактирования цен и наценок для групп товаров.

Защита фото знаком.

Создание групп покупателей пример опт, розница.

Редактирование полей при покупке: индекс, телефон и др.

Интеграция с модулем "Новая почта" (возможность выбора отделения для доставки товара).

Мобильная версия.

Хостинг и доменное имя уже есть!!!!!!!!!

Обязательно наличие портфолио!!!!!!!!

11 лет назад
neos-shop
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров