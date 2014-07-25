Разработка сайта по продаже 4-5 наименований товара с привязкой системы оплаты
Интернет-магазин автозапчастей
Нужно создать интернет-магазин со следующими функциями и модулями:
CMS (система управления магазином) 1С-Битрикс или аналоги.
Корзина магазина для оформления заказов.
Каталог. Кол-во товаров, категорий, неограниченно.
Сравнение товаров. Отзывы и оценка товара клиентом.
Социальные сервисы от соц-сетей вконтакте и др.
Добавление товара в закладки для последующей покупки!
Модуль анимации из выбранных товаров или слайдов!
Отправка сообщения о заказе клиенту, менеджеру.
Управление вашими способами, стоимостью доставки.
Управление заказами, изменение статусов заказа.
Отчеты и статистика продаж, общий, по товару, печать счетов.
Личный кабинет покупателя (для просмотра заказов).
Счетчик, статистика просмотров страниц, посетителей сайта
Модуль выгрузки товаров на Яндекс.Маркет, price.ua и др сервисы!
Модуль для размещения баннеров, рекламы, информеров.
Генерация купонов на скидку, подарочных сертификатов.
Оптимизирован для поисковых систем Google, Yandex и др.
Неограниченное количество фото товаров, видео.
Создание скидок, акций с перечеркнутой старой ценой.
Добавление свойств к товару, пример размер, вес, цвет, др.
Сопутствующие (рекомендуемые) товары, аксессуары.
Новости, статьи, рассылка акций на e-mail клиентов.
Модуль заказа обратного звонка
Модуль новинки, хиты продаж, акции.
Фильтр товаров по цвету, артикулу др. любым свойствам!
Оплата заказов: нал., безнал., онлайн: Приват 24, Visa, Webmoney
Система баллов (накопительные скидки).
Модуль импорта товаров, цен, прайс-листом Excel, xml.
Совершения покупки в один клик (быстрый заказ).
Модуль меток (пример: акция, подарок, распродажа или др.)
Вывод цены в нескольких валютах.
Модуль редактирования цен и наценок для групп товаров.
Защита фото знаком.
Создание групп покупателей пример опт, розница.
Редактирование полей при покупке: индекс, телефон и др.
Интеграция с модулем "Новая почта" (возможность выбора отделения для доставки товара).
Мобильная версия.
Хостинг и доменное имя уже есть!!!!!!!!!
Обязательно наличие портфолио!!!!!!!!
Заявки фрилансеров
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