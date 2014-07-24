Нужно создать магазин по климат технике. Движок не определен, будем обсуждать. ТЗ есть, жду предложений по стоимости и срокам. Цена в приоритете.
Работа на сайте 1с Битрикс
Сайт http:// beautyinfo.ru
1. Есть товары с разными размерами, но у них выводятся одинаковые артикулы, а в прайсе разные артикулы — соответственно мы не можем обновить остатки по ним — т.к. артикула не совпадают.
Надо как-то сделать так, чтобы каждый размер одного и того же товара был отдельным артикулом.
2. В карточке товара сделать возможность выбора по размеру и цвету.
3. На странице «Информация для посетителей» сделать вывод компонента «Похожие товары».
Заявки фрилансеров
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