Разработка магазина с конструктором (дизайн psd)

1 проект) Сайт есть уже год - нужно добавить корзину, личный кабинет, онлайн оплата и возможность добавлять на сайт свое изображение для корзины (пример сайта как нужно сделать есть, макеты тоже есть). Вероятнее всего замена движка.

2 проект) Сделать интернет мазин (там около 20 товаров), но самое главное конструктор/ Конструктор можно позаимствовать с сайта поставщиков (они не против)

Обязательно с опытом