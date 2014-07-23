Разработка магазина с конструктором (дизайн psd)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок153 просмотра

1 проект) Сайт есть уже год - нужно добавить корзину, личный кабинет, онлайн оплата и возможность добавлять на сайт свое изображение для корзины (пример сайта как нужно сделать есть, макеты тоже есть). Вероятнее всего замена движка.

2 проект) Сделать интернет мазин (там около 20 товаров), но самое главное конструктор/ Конструктор можно позаимствовать с сайта поставщиков (они не против)

Обязательно с опытом

11 лет назад
Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров