Шаблон для Shop-script

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать шаблон для Shop-script из готовой верстки http://www.tonytheme.com/evolution-html/index.html

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Боковое черное меню НЕнужно

Копия верстки 1 в 1 встроить функционал shop-script

От вас сроки и стоимость работ.

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HTML
11 лет назад
starooskolskiy
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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