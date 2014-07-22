Доработка магазина

Есть ИМ www.shnura.net на insales, находится в разработке, необходим человек, который допилит некоторые мелочи:

1) Некорректно отображаются баннеры справа, внутри баннера серые полосы

2) Уменьшить размер логотипа на 30%

3) При переходе по ссылкам, некорректно отображаются иконки платежек:

http://shnura.net/collection/zaryadka-dlya-dvuh-telefonov

http://shnura.net/collection/Aksessuary

http://shnura.net/collection/katalog-1

4) На всех страницах, где появляется меню слева «Сравнение товаров», «Вы смотрели» «Цена, Ток, и пр. характеристики», это надо убрать.

5) Пропал линк на «Личный кабинет»

сроки - сразу как договоримся о цене, человеку, работавшему с insales дел на 10 минут.