Доработка магазина

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Завершен2 заявки147 просмотров

Есть ИМ www.shnura.net на insales, находится в разработке, необходим человек, который допилит некоторые мелочи:

1) Некорректно отображаются баннеры справа, внутри баннера серые полосы

2) Уменьшить размер логотипа на 30%

3) При переходе по ссылкам, некорректно отображаются иконки платежек:

http://shnura.net/collection/zaryadka-dlya-dvuh-telefonov

http://shnura.net/collection/Aksessuary

http://shnura.net/collection/katalog-1

4) На всех страницах, где появляется меню слева «Сравнение товаров», «Вы смотрели» «Цена, Ток, и пр. характеристики», это надо убрать.

5) Пропал линк на «Личный кабинет»

сроки - сразу как договоримся о цене, человеку, работавшему с insales дел на 10 минут.

11 лет назад
neft-prom
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
11 лет назад
$15
1 день
Выполнил даже больше чем договаривались, быстро!
Четкое ТЗ. Во время работы все время в сети, оплата сразу. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_helper
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-3)
11 лет назад