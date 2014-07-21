Система управления ImageCMS Shop Pro 4.6.1 Тематика магазина парфюмерия. В наличии шаблон http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/36492.html Необходимо натянуть шаблон на движок, и все настроить.
Доработка магазина на Wordpress Woocommerce
Добрый день!
Необходима доработка сайта в Wordpress с плагином Woocommerce от Saphali.
Работу я разделил условно на три этапа:
1. Скорость загрузки.
Сайт очень долго грузится. Связано это со скоростью сервера или весом страничек я не знаю. Необходимо проанализировать в чем причина и что стоит сделать чтоб увеличить скорость работы. Дизайн и функционал остается без изменений.
2. Регистрационная форма.
На первую страницу сайта необходимо добавить кнопку регистрации или входа в личный кабинет.
Необходима доработка регистрационной формы, которая присутствует на сайте. Сейчас в ней есть поля которые не нужны и нет полей, которые нужны.
3. Чекаут.
Этот раздел проистекает из предыдущего. Когда пользователь попадает на страницу чекаута, то ему предлагается заполнить регистрационную форму и указать кучу данных. Я хочу упростить этот момент - пользователю предлагается либо войти/зарегистрироваться, либо же оформить заказ без регистрации указав при этом минимум данных. Если пользователь залогинился, то на странице чекаута ему предлагается либо использовать свои регистрационные данные либо же уточнить что-либо для оформления заказа.
Также планирую скидочную программу. Для этих целей хочу ставить плагин от Saphali “Накопительные скидки” после выполнения указанных выше операций. В случае, если что-то будет криво работать возможно также потребуется доработка.
Буду благодарен за предложение по срокам и по общей стоимость за три этапа и за каждый по-отдельности.
С уважением,
Михаил.
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