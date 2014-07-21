Доработка магазина на Wordpress Woocommerce

Добрый день!

Необходима доработка сайта в Wordpress с плагином Woocommerce от Saphali.

Работу я разделил условно на три этапа:

1. Скорость загрузки.

Сайт очень долго грузится. Связано это со скоростью сервера или весом страничек я не знаю. Необходимо проанализировать в чем причина и что стоит сделать чтоб увеличить скорость работы. Дизайн и функционал остается без изменений.

2. Регистрационная форма.

На первую страницу сайта необходимо добавить кнопку регистрации или входа в личный кабинет.

Необходима доработка регистрационной формы, которая присутствует на сайте. Сейчас в ней есть поля которые не нужны и нет полей, которые нужны.

3. Чекаут.

Этот раздел проистекает из предыдущего. Когда пользователь попадает на страницу чекаута, то ему предлагается заполнить регистрационную форму и указать кучу данных. Я хочу упростить этот момент - пользователю предлагается либо войти/зарегистрироваться, либо же оформить заказ без регистрации указав при этом минимум данных. Если пользователь залогинился, то на странице чекаута ему предлагается либо использовать свои регистрационные данные либо же уточнить что-либо для оформления заказа.

Также планирую скидочную программу. Для этих целей хочу ставить плагин от Saphali “Накопительные скидки” после выполнения указанных выше операций. В случае, если что-то будет криво работать возможно также потребуется доработка.

Буду благодарен за предложение по срокам и по общей стоимость за три этапа и за каждый по-отдельности.

С уважением,

Михаил.