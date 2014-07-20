Требуется удаленно в веб студию программист со своей CMS интернет магазина. Основные требования к CMS: 1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки. 2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS ...
Установка магазина magento на новый хостинг
Есть база данных
Постоянно при уставновке выводится ошибка 1064 You have an error in your SQL syntax
Необходимо подогнать базу данных под новую версию php и установить интернет магазин
прилагается:архив сайта,архив базы данных
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