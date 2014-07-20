Установка магазина magento на новый хостинг

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Закрыт8 заявок219 просмотров

Есть база данных

Постоянно при уставновке выводится ошибка 1064 You have an error in your SQL syntax

Необходимо подогнать базу данных под новую версию php и установить интернет магазин

прилагается:архив сайта,архив базы данных

MagentoPHPSQL
11 лет назад
tykhomyrov
Владислав 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров